Sorpresa Napoli, contatti per Borrelli del Brescia

Sky Sport rivela che il Napoli ha avuto dei contatti per Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 reduce da un'annata molto positiva con il Brescia, nonostante l'epilogo amaro che ha visto la condanna alla retrocessione in Serie C per via di irregolarità nel pagamento di stipendi e contributi.

In 34 partite disputate, di cui 28 da titolare, Borrelli ha realizzato 6 gol e fornito 1 assist. Per la squadra di Antonio Conte può essere un’opportunità di prendere un attaccante italiano di buona prospettiva, da capire poi se per tenerlo in rosa o, più probabilmente vista la trattativa che procede per Nunez del Liverpool, per mantenerne il controllo mandandolo a giocare in prestito.