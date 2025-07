Ranieri "striglia" Soulé. E arrivano le offerte alla Roma

Matias Soulé sta deludendo le aspettative e il grande colpo dell’estate della Roma è finito ai margini anche con Claudio Ranieri. È partito titolare solamente contro il Braga, poi qualche spezzone di gara e diverse panchine. L’entusiasmo di questa estate il giorno del suo arrivo a Fiumicino resta un lontano ricordo. Ha realizzato una sola rete in stagione e messo a referto zero assist. Troppo poco per un giocatore pagato 26 milioni di euro più 4 di bonus. Ranierigli chiede di essere più pratico e ne ha parlato oggi in conferenza stampa: “Il ragazzo si applica molto e non ha fatto nessuna richiesta. Ha un futuro roseo alla Roma. È bravo ma deve essere più pratico. Se tocca 10 palloni devono essere palloni importanti per la squadra. Quando un mio giocatore prende la palla devo pensare che può fare qualcosa di importate. Piano piano ci arriverà perché ha tutto per riuscirci, ma non è facile”. È partito titolare solamente contro il Braga, poi qualche spezzone di gara e diverse panchine. L’entusiasmo di questa estate il giorno del suo arrivo a Fiumicino resta un lontano ricordo.Troppo poco per un giocatore pagato 26 milioni di euro più 4 di bonus.e ne ha parlato oggi in conferenza stampa: “Il ragazzo si applica molto e non ha fatto nessuna richiesta. Ha un futuro roseo alla. È bravo ma deve essere più pratico.Quando un mio giocatore prende la palla devo pensare che può fare qualcosa di importate. Piano piano ci arriverà perché ha tutto per riuscirci, ma non è facile”.

– Da Trigoria fanno sapere che il giocatore non è in vendita.È già partito Le Féeche era arrivato questa estate per 23 milioni di euro.. L’anno scorso a Frosinone ha giocato tutto l’anno come ala. LaPer questo sta faticando. Una cessione a gennaio è da escludere per il momento, ma deve far vedere altro. E ora con un entusiasmo finalmente ritrovato potrebbe scoccare anche la sua ora.

