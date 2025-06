Spagna-Italia Under 21: formazioni, dove vederla in tv e streaming

L'Italia Under 21 chiude il girone degli Europei di categoria affrontando i pari età della Spagna nella terza giornata.

Due partite giocate e due vittorie per gli Azzurrini di Carmine Nunziata, che hanno così già conquistato l'accesso ai quarti di finale degli Europei.

Dopo aver battuto la Romania all'esordio per 1-0, l'Italia si è imposta con lo stesso risultato contro i padroni di casa della Slovacchia grazie al goal di Casadei. Ora è sfida alle Furie Rosse, una delle grandi favorite per la vittoria finale del torneo. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno e la gara mette in palio il primo posto del Gruppo A: chiudere in vetta, vorrebbe dire affrontare nei quarti la seconda classificata del Gruppo B.

Tutte le informazioni su Spagna-Italia Under 21: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

SPAGNA-ITALIA UNDER 21: CANALE TV E STREAMING

Partita: Spagna-Italia Under 21

Data: martedì 17 giugno 2025

Orario: 21.00

Canale tv: Rai 2

Streaming: Rai Play

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA-ITALIA UNDER 21

SPAGNA (4-2-3-1): Cuñat; Marc Pubill, Rafa Marin, Juanma Herzog, Andres Garcia; Jauregizar, Pablo Marin; Moro, Moleiro, Jesus Rodriguez; Roberto. All. Santi Denia

ITALIA (4-3-2-1): Zacchi; Kayode, Ghilardi, Coppola, Turicchia; Bianco, Guarino, Doumbia; Pisilli, Fazzini; Ambrosino. All. Nunziata.

DOVE VEDERE SPAGNA-ITALIA UNDER 21IN TV - La sfida tra Spagna e Italia Under 21 sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro dalla Rai: il canale di riferimento è Rai 2.

SPAGNA-ITALIA UNDER 21 IN DIRETTA STREAMING - Spagna-Italia Under 21 sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su Rai Play: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.