Spagna, Rodri: "Abbiamo battuto tutte le big: Italia, Germania, Francia e Inghilterra. I Mondiali..."

Intervistato da Sky al termine del successo in finale di Euro 2024 contro l'Inghilterra, il centrocampista della SpagnaRodri parla così del successo di stasera: "Come ho detto ieri, giocare da grande squadra con la palla e da piccola senza, la Spagna è un grande paese. Abbiamo avuto delle delusioni, ma non abbiamo mai mollato e siamo nella storia. Abbiamo battuto tutte le big, Italia, Germania, Francia e Inghilterra. Ma non vogliamo fermarci qui. I Mondiali? Prima festeggiamo, nel calcio e nella vita le cose vanno molto veloci ma speriamo di poter festeggiare tutti insieme a Madrid".