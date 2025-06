Spalletti dice di no all'Al-Nassr: adesso gli arabi puntano Sergio Conceicao

L'Al Nassr, club saudita nelle fila del quale milita Cristiano Ronaldo e che ufficialmente sarà allenato fino al 2 luglio da Stefano Pioli, pronto a firmare dal giorno successivo con la Fiorentina, è in cerca di un nuovo tecnico. Il colosso di Riyad era pronto a offrire un contratto di tre anni da 18 milioni netti a stagione a Luciano Spalletti, fresco di esonero da parte della Nazionale italiana, ma ha ricevuto risposta negativa dal tecnico di Certaldo. La soluzione, comunque, potrebbe essere ugualmente legata all'Italia.

C'è Sergio Conceicao, secondo La Gazzetta dello Sport, nelle mire dell'Al-Nassr per la prossima stagione. Il portoghese ex allenatore del Porto e del Milan è libero dopo la fine dell'esperienza sulla panchina rossonera, dove a partire dall'inizio della nuova stagione siederà Massimiliano Allegri. Conceicao è stato uno dei nomi in corsa anche per la panchina della Lazio, che però ha messo sotto contratto Sarri. Sarà allora nuovamente la Capitale saudita, dove ha vinto la Supercoppa Italiana con una folle rimonta sull'Inter a gennaio, terreno di conquista per il tecnico?

L'occasione, oltre a quella di un ricco stipendio, sarebbe quella di allenare CR7 che ha giocato in Nazionale proprio con lui, quando era ancora calciatore. Conceicao sta valutando anche perché, a dispetto delle cessioni (il difensore ex Manchester City Aymeric Laporte è l'ultimo che vuole lasciare l'Arabia), l'Al Nassr è pronto a lanciare una campagna di rafforzamento importante. Del resto, Cristiano Ronaldo vuole vincere sempre e per restare ha ottenuto ampie garanzie sul mercato.