Spalletti spinge per Chiesa in Italia: c'è il Napoli, ma non solo

Federico Chiesa di nuovo in Italia. Lo spera Luciano Spalletti, ci pensa il Napoli, a caccia di un nuovo esterno offensivo dopo l'addio di Khvicha Kvaratskhelia per il Paris Saint-Germain. Mancano una decina di giorni alla chiusura della finestra invernale di mercato e il futuro dell'ex Juventus non è stato ancora deciso. E' vero che nelle ultime uscite contro Accrington in FA Cup (con tanto di gol) e Brentford in Premier League ha trovato un po' di spazio, ma il prodotto del settore giovanile della Fiorentina a Liverpool, fin qui, ha recitato soprattutto il ruolo della comparsa. Sette partite per 186' totali, un bilancio che non è destinato a migliorare nei prossimi mesi, quando i Reds giocheranno per vincere trofei (sono ancora in corsa in Coppa di Lega, Coppa d'Inghilterra, Premier League e Champions League).

Per questo motivo l'ipotesi di un prestito non va scartata. Il Liverpool, che l'estate scorsa l'ha pagato 12 milioni di euro più 3 di bonus, potrebbe mandarlo a giocare, uno scenario che piace al Napoli che, secondo Repubblica, considera Chiesa il piano B a Garnacho dell'Atletico Madrid (sul quale c'è anche il Chelsea) e Adeyemi del Borussia Dortmund. L'opzione di un prestito fino a giugno con diritto di riscatto stuzzica Manna, in quest'ottica la settimana prossima potrebbe decisiva per capire chi può sbarcare alla corte di Conte.

Chiesa piace in Italia, ma non solo. Ci sono altri club che lo hanno chiesto in prestito, in Spagna e in Turchia. Nella Liga si è mosso il Villarreal, della Superlig il club più interessato è il Besiktas, del nuovo allenatore Ole Gunnar Solskjær. A Istanbul troverebbe due azzurri, Ciro Immobile e Cher Ndour, ma a 27 anni vorrebbe restare in un top campionato. Per questo, se verrà messa alla porta dal Liverpool, valuterà seriamente la possibilità di rientrare in Italia.

Per la gioia del commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, che ieri a Vivo Azzurro TV ha commentato così la possibilità di rivederlo in Serie A: "Ritorno in Italia di Federico? Sì, io sarei molto favorevole ad avere Chiesa sotto controllo per quanto riguardo poi il livello del nostro calcio, per andarlo a reinserire perché quelli che hanno questa qualità di guardarti negli occhi e di sfondare la linea che hanno davanti per andare a quella successiva... Non ce ne sono molti".