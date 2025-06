Spareggio scudetto? In quale caso si può giocare Napoli-Inter

A 90 minuti dalla fine della Serie A è ancora tutto aperto su diversi fronti: lo scudetto è ancora da assegnare e il testa a testa tra Napoli e Inter andrà avanti fino all'ultima giornata, nella quale il Napoli giocherà al Maradona contro un Cagliari già salvo, e l'Inter andrà a Como per affrontare la squadra di Fabregas che ha da tempo conquistato la permanenza in Serie A. Il Napoli è al comando con 79 punti, l'Inter insegue a -1. Saranno novanta minuti da vivere fino all'ultima azione, una sfida a distanza tra Conte e Inzaghi con il primo che proverà a confermare il primo posto e l'altro che cercherà il sorpasso in extremis.

SPAREGGIO SCUDETTO? IN QUALE CASO SI PUO' GIOCARE NAPOLI-INTER - E se dovesse finire a pari punti? C'è uno scenario per il quale lo scudetto potrebbe essere assegnato con lo spareggio: Napoli e Inter chiudono il campionato con gli stessi punti e a quel punto servirebbe uno scontro diretto per decidere chi vincerà la Serie A 2024/25. Se infatti il Napoli dovesse perdere e l'Inter pareggiare, i nerazzurri aggancerebbero Lukaku e compagni a 79 punti e a quel punto, da regolamento, ci sarebbe uno spareggio per il quale, eventualmente, bisognerebbe decidere data e orario.