Sparta Praga-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Sparta Praga-Inter (mercoledì 22 gennaio 2025 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per la settima e penultima giornata di Champions League. I campioni d'Italia si presentano a questa sfida con 13 punti in classifica, mentre i cechi sono a quota 4. Allo Stadion Letná arbitra lo spagnolo Alejandro Hernandez, assistito dai connazionali José Naranjo e Diego Sanchez Rojo con Cesar Soto Grado quarto uomo, Juan Martinez Munuera e Valentin Gomez al Var. Nel prossimo turno l'Inter gioca in casa col Monaco a San Siro, lo Sparta Praga fa visita al Bayer Leverkusen.

SPARTA PRAGA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sparta Praga-Inter

Data: mercoledì 22 gennaio 2025

Orario: 21.00

Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

Streaming: Sky Go e NOW.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPARTA PRAGA-INTER

SPARTA PRAGA (3-4-1-2): Vindhal; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Sadilek, Kairinen, Rynes; Laci; Olatunji, Birmancevic. All. Friis.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

LE ULTIME DAI CAMPI - Inzaghi non recupera Calhanoglu e Bisseck che lavorano per esserci all'ultima di Champions contro il Monaco. Resta a Milano a lavorare da solo anche Francesco Acerbi, che ancora non si sente pronto e farà recupero fisico alla Pinetina. Aggregati sia Buchanan che Frattesi, uomini mercato che non dovrebbero però partire dal primo.

DOVE VEDERE SPARTA PRAGA-INTER IN TV - Sky Sport è la casa della Champions League 2024/2025. Sparta Praga-Inter è visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

SPARTA PRAGA-INTER IN STREAMING - Anche per quanto riguarda lo streaming, è Sky l'emittente attraverso cui si possono guardare 185 delle 203 partite della Champions League 2024/2025. Sparta Praga-Inter è visibile in streaming su Sky Go per gli abbonati Sky su dispositivi portatili come tablet e smartphone. L'alternativa è offerta da NOW: bisogna acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione della partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - Telecronaca affidata a Fabio Caressa con commento tecnico di Beppe Bergomi.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui