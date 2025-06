Grande rimonta del Chelsea che, sotto di due gol dopo appena undici minuti, ribalta il Tottenham nella ripresa del big match della quindicesima giornata di Premier League. Ai gol di Solanke e Kulusevski iniziali replicano Sancho, la doppietta di Cole Palmer su rigore ed Enzo Fernandez. Inutile, nel finale, la rete di Son. I blues, sfruttando il pareggio tra Arsenal e Fulham, sono ora secondi con 31 punti, a quattro lunghezze dal Liverpool, che deve recuperare la partita con l'Everton, a +2 sui Gunners e a +4 sul Manchester City.

IL TABELLINO

Tottenham-Chelsea 3-4

MARCATORI: 5' Solanke (T), 11' Kulusevski (T), 18' Sancho (C), 61' e 84' rig. Palmer (C), 74' Fernandez (C), 96' Son (T)

FORMAZIONI UFFICIALI

TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Pedro Porro, Romero (15' Dragusin), van de Ven (79' Gray), Udogie; Bissouma (79' Bergvall), Sarr, Kulusevski (79' Maddison); Johnson (53' Werner), Solanke, Son. All: Postecoglu

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Caicedo, Badiashile, Colwill, Cucurella (91' Veiga); Lavia (46' Gusto), Enzo Fernandez; Pedro Neto (86' Madueke), Palmer (91' Joao Felix), Sancho; Jackson (76' Nkunku). All: Maresca

AMMONITI: 22' Lavia (C), 30' Sarr (T), Bissouma (T), 86' Pedro Neto (C)

ESPULSI: -

GOL E AZIONI SALIENTI

96' GOL DEL TOTTENHAM! Son accorcia le distanze a un minuto dalla fine

84' GOL DEL CHELSEA! Altro rigore per i blues per fallo di Sarr e altro gol di Cole Palmer, che sceglie il cucchiaio per battere ancora una volta Forster

74' GOL DEL CHELSEA! Slalom di Cole Palmer, che entra in area dalla destra. La difesa del Tottenham respinge male e Enzo Fernandez è bravissimo, dal limite dell'area, a colpire al volo e battere Forster sul suo palo. Rimonta clamorosa dei blues che erano sotto 2-0 dopo undici minuti.

68' Son si invola a tu per tu contro Sanchez, ma, incredibilmente, calcia fuori da ottima posizione. Occasione sprecata per il capitano degli Spurs

61' GOL DEL CHELSEA! Bissouma stende Jackson in area. Dal dischetto va Cole Palmer che fa 2-2

52' Spinge il Chelsa: Enzo Fernandez calcia da fuori, ma non trova la porta di poco

48' Sancho scambia con Cucurella ed entra in area: miracolo di Forster, che tiene il risultato sul 2-1

41' Jackson si presenta solo davanti a Forster: provvidenziale la chiusura di Dragusin

37' Ancora pericoloso Solanke: grande parata di Sanchez

34' Corner dalla sinistra per il Tottenham: svetta Sarr che colpisce la traversa

30' Palmer ci prova da fuori: attento Forster

24' Continua lo spettacolo a Londra. Contropiede di Son che, dalla sinistra, rientra sul destro e cerca il palo lontano. Palla fuori di un soffio.

22' Enzo Fernandez affonda a sinistra e serve Cole Palmer, che manca il pallone e si divora l'occasione del 2-2.

18' GOL DEL CHELSEA! Azione personale di Sancho, che beffa Forster con un bel destro sul secondo palo dal limite dall'area.

11' GOL DEL TOTTENHAM! Altro pallone perso da Cucurella. Questa volta ne approffita Kulusevski, che batte ancora Sanchez.

5' GOL DEL TOTTENHAM! Johnson recupera un pallone su Cucurella e si invola, servendo Solanke che anticipa Colwill e sblocca il derby