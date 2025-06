Spezia-Bari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Spezia e Bari si affrontano nella decima giornata della Serie B 2024/25, una sfida importante per la parte alta della classifica.

I liguri continua la propria rincorsa al primo posto del Pisa e sono l'unica squadra ancora imbattuta in questo campionato.

Dall'altra parte i pugliesi, dopo le due sconfitte nelle prime giornate, hanno ottenuto sette risultati utili consecutivi, pareggiando per 1-1 tutti e tre gli ultimi incontri di Serie B (Cosenza, Cremonese, Catanzaro).

Tutte le informazioni su Spezia-Bari: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.

SPEZIA-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Bari

Data: venerdì 25 ottobre 2024

Orario: 20.30

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-BARI

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Mateju, Bertola; Vignali, Cassata, S. Esposito, Bandinelli, Reca; F. Esposito, Di Serio. All. D'Angelo.

BARI (3-5-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Favasuli, Maita, Benali, Sibilli, Dorval; Lasagna, Falletti. All. Longo.

LE ULTIME - Bertola può tornare dal primo minuti, Vignali e Reca pronti a prendersi le fasce. Nel Bari Lasagna e Falletti davanti.

DOVE VEDERE SPEZIA-BARI IN TV - La sfida fra Spezia e Bari sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'appsu una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.

SPEZIA-BARI IN DIRETTA STREAMING - Spezia-Bari sarà disponibile anche in streaming su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.