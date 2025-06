Spezia-Catanzaro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Spezia e Catanzaro si affrontano per conquistare la finale dei playoff di Serie B.

Secondo atto delle semifinali, altri 90 minuti dividono i liguri e i calabresi dall'ultimo atto del percorso che vale la promozione in Serie A.

Si riparte dal colpo dello Spezia, che nella gara d'andata ha vinto 2-0 sul campo del Catanzaro, a cui ora serve una vera e propria impresa per accedere alla finale: i calabresi devono vincere con almeno 3 goal di scarto, perché in caso di parità dopo i 180 minuti delle semifinali verrebbero premiati i liguri in quanto squadra meglio classificata nella stagione regolare.

Tutte le informazioni su Spezia-Catanzaro: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

SPEZIA-CATANZARO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Catanzaro

Data: domenica 25 maggio 2025

Orario: 19.30

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-CATANZARO

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Cassata, Nagy, Kouda, Aurelio, Esposito, Di Serio. All. D’Angelo.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Ilie, Petriccione, Pontisso, Quagliata; Iemmello, Biasci. All. Caserta.

DOVE VEDERE SPEZIA-CATANZARO IN TV - La sfida tra Spezia e Catanzaro sarà trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN tramite l'app disponibile per smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati a una console di gioco (PlayStation o Xbox), al TIMVISION Box o a dispositivi come Amazon Fire Stick TV o Google Chromecast.

SPEZIA-CATANZARO IN DIRETTA STREAMING - Spezia-Catanzaro sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN con l'app o collegandosi al sito della piattaforma tramite dispositivi mobili come smartphone e tablet e tramite pc o notebook.