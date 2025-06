Spezia-Cremonese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ultimi 90 minuti: Spezia e Cremonese si giocano la promozione in Serie A.

Finale di ritorno dei playoff di Serie B, in palio l'ultimo posto disponibile per salire nel massimo campionato e raggiungere così Sassuolo e Pisa. Tutti i discorsi sono aperti, perché lo 0-0 dell'andata allo Zini ha rimandato al secondo round la sentenza.

Si gioca quindi allo Stadio Alberto Picco, dove gli 'Aquilotti' avranno un doppio risultato a disposizione: anche un altro pareggio basterebbe per la promozione in Serie A, in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare rispetto ai grigiorossi.

Tutte le informazioni su Spezia-Cremonese: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

SPEZIA-CREMONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Cremonese

Data: domenica 1 giugno 2025

Orario: 20.30

Canale tv: DAZN, DAZN 1

Streaming: DAZN

FORMAZIONI SPEZIA-CREMONESE

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniwksi, Mateju, Hristov; Aurelio, Bandinelli, Nagy, S. Esposito, Di Serio; P. Esposito, Elia. All. D’Angelo.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Barbieri, Ceccherini, Folino; Johnsen, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Vazquez, De Luca. All. Stroppa.

DOVE VEDERE SPEZIA-CREMONESE IN TV - La sfida tra Spezia e Cremonese sarà trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN, visibile tramite l'app per smart tv compatibili e su tutti i televisori collegati a una console di gioco (PlayStation o Xbox), al TIMVISION Box o a un dispositivo come Amazon Fire Stick TV o Google Chromecast. Per gl abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

SPEZIA-CREMONESE IN DIRETTA STREAMING - Spezia-Cremonese sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN tramite app per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma con il proprio pc o notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca della partita è affidata a Riccardo Mancini e Dario Marcolin.