La Cremonese torna in Serie A! Spezia ko e capolavoro di Stroppa che batte ancora D'Angelo in una finale playoff

La Cremonese batte lo Spezia 3-2 nella finale di ritorno dei playoff di Serie B e torna in A dopo due anni! Impresa monumentale dei grigiorossi che in un clima bollente riescono a imposi sui liguri, grazie a un super De Luca. E' proprio l'attaccante della Cremonese a portare avanti i suoi nel primo tempo. Nella ripresa, poi, Collocolo raddoppia e ancora De Luca cala il tris. Nel finale, però, i liguri accorciano le distanze, prima con Pio Esposito e poi con Vignali. Dopo due espulsioni e un recupero infinito, la gara termina 3-2, con la Cremonese che torna nel massimo campionato italiano.

Un capolavoro che porta la firma del tecnico Stroppa, che già nel maggio del 2022 aveva portato il Monza in Serie A, battendo sempre nella finale playoff una squadra allenata da D'Angelo (il Pisa). Dopo aver concluso il campionato al quarto posto (a 61 punti), i grigiorossi sono riusciti a superare la Juve Stabia nelle semifinali dei playoff, per poi conquistare la vittoria fondamentale di questa sera contro lo Spezia.

Da Vazquez a Johnsen, passando per De Luca e Collocolo, fino ad arrivare a mister Stroppa, il vero artefice del successo. Questi solamente alcuni dei protagonisti della promozione in Serie A della Cremonese, per quella che sarà l'ottava stagione nella massima serie italiana.

IL TABELLINO

SPEZIA-CREMONESE 2-3

MARCATORI: 25' De Luca (C), 64' Collocolo (C), 80' De Luca (C), 84' Pio Esposito (S), 85' Vignali (S)

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniwksi, Mateju (77' Vignali), Hristov; Aurelio, Bandinelli (65' Kouda), Nagy (65' Cassata), S. Esposito, Di Serio (68' Lapadula); P. Esposito, Elia (77' Reca). All. D’Angelo.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Barbieri (90+2' Bianchetti), Ceccherini, Folino; Johnsen, Collocolo, Castagnetti (73' Pickel), Vandeputte (73' Gelli), Azzi; Vazquez (81' Valoti), De Luca (90+2' Nasti). All. Stroppa.

ARBITRO: Colombo

AMMONITI: Pio Esposito (S), Vazquez (C), Barbieri (C), Vandeputte (C), Valoti (C), Johnsen (C), Reca (S)

ESPULSI: Vignali (S), Nasti (C)

GOAL E AZIONI SALIENTI

90+7' - Espulso anche Nasti nel finale.

90+6' - Contropiede della Cremonese con Azzi che si invola verso la porta avversaria, ma sbaglia l'ultimo passaggio per Nasti e spreca malamente.

90+3' - Espulso Vignali, che rifila un colpo a Folino a palla lontana. Colombo viene richiamato all'OFR ed estrae il rosso.

85' - SEGNA ANCORA LO SPEZIA! Incredibile al Picco, segna ancora lo Spezia con Vignali che porta i suoi a un solo goal dalla promozione in Serie A.

84' - ACCORCIA LO SPEZIA! Segna Pio Esposito che in area di rigore batte Fulignati.

79' - TRIS CREMONESE! Contropiede della Cremonese con Azzi che entra in area e calcia, Gori non è perfetto nella respinta e De Luca segna il tap-in.

64' - RADDOPPIO CREMONESE! Calcio d'angolo battuto da Vandeputte per il colpo di testa vincente di Collocolo.

51' - Occasione Cremonese: ci prova Vandeputte con un tiro da fuori che esce di poco.

40' - Occasione Spezia: cross per Aurelio che sbuca sul secondo palo e impatta la sfera trovando la grandissima parata di Fulignati.

31' - Traversa Cremonese: palla in mezzo di Collocolo, che dopo una sponda finisce a De Luca che calcia di controbalzo e colpisce il montante.

25' - GOAL CREMONESE! Vazquez imbuca il pallone per De Luca che calcia all'angolino basso di destra e supera Gori.

10' - Primo squillo della Cremonese: Vandeputte scarica il pallone per Azzi che calcia da fuori, si allunga bene Gori che respinge.