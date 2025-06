Stadio Flaminio, buone notizie per la Lazio: slitta la conferenza dei servizi per la Roma Nuoto

Lo Stadio Flaminio resta una priorità per Lotito. L'impianto dell'omonimo quaritere capitolino, che versa da anni in stato di abbandono, nei piani del presidente della Lazio dovrebbe diventare la prossima casa dei biancocelesti. Il Comune di Roma però è aperto a diverse soluzioni pur di recuperare la struttura e la proposta della Lazio non è l'unica in ballo. Per ora l'unico iter ufficiale già iniziato è quello che riguarda il progetto di ristrutturazione avanzato dalla Roma Nuoto. Anzi, un paio di settimane fa sembrava esserci stato uno scatto quasi decisivo da parte di quest'ultima concorrente dei biancocelesti, con una Conferenza dei Servizi da concludere con il parere decisivo sull'oera entro il 20 ottobre.

Non sarà così. La commissione Sport dell'Assemblea Capitolina, presieduta da Ferdinando Bonessio, si è riunita questa settimana e stabilito che il parere definitivo della Conferenza dei Servizi sul progetto della Roma Nuoto slitterà di un mese (quindi al 20 novembre). La decisione è stata presa per dare tempo ai proponenti di chiarire ad alcune questioni avanzate dal dipartimento alla Mobilità, riguardo la viabilità attorno al nuovo stadio, e dalla Soprintendenza ai beni culturali (sulla struttura del Flaminio vi sono infatti alcuni vincoli architettonici da tutelare). Lp slittamento è una buona notizia per la Lazio, che comunque - ha assicurato Lotito - presenterà a ottobre ufficialmente il proprio progetto, già mostrato in estate, in anteprima, al Sindaco e all'Assessorato allo Sport, raccogliendo impressioni positive.