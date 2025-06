Stadio Flaminio, contatti tra Lazio e Campidoglio per fissare l'incontro

Cii sarà molto preso un incontro tra Lotito e il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per parlare dello Stadio Flaminio. Lo ha annunciato ieri il presidente della Lazio e lo ha confermato anche lo stesso Campidoglio. Fonti interne al Comune di Roma fanno sapere infatti che ci sono contatti in queste ore tra lo staff del Primo Cittadino della Capitale e la società biancoceleste, per fissare l’incontro per la presentazione del progetto.

Per il Flaminio, come raccontato in questi giorni la Lazio ha studiato un piano di ristrutturazione e di lavori di ampliamento che non prevedono demolizione e mantengono invece inalterate le linee originarie del disegno dell'architetto Nervi, così da rispettare i vincoli che gravano sull'impianto. Gualtieri ha dato a Lotito alcune disponibilità per la prossima settimana. Lunedì, secondo quanto si apprende dalle stesse parti in gioco, il patron biancoceleste farà sapere agli uffici del Campidoglio qual è il giorno prescelto per mostrare anche al Sindaco il progetto, che per ora è stato visionato in via ufficiosa solo da pochi addetti ai lavori, tra cui l'assessore allo Sport Alessandro Onorato, che assicura sulla validità dell'idea proposta. Serve però metterla in pratica, per poter iniziare l'iter che dovrebbe portare la Lazio ad avere la sua nuova casa.