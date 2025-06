Stadio Flaminio, l'assessore Onorato ribadisce: "Intenzioni di Lotito chiare. Vogliamo una procedura rapida"

Rapidità e trasparenza, le parole d'ordine per il Flaminio. L'assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, è tornato sul tema dello stadio che Lotito vorrebbe far diventare la nuova casa della Lazio. Ne ha parlato a margine di un evento di beneficienza, organizzato dall'Associazione Art4sport, della campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio, tenutosi nello Stadio dei Marmi, nei pressi dell'Olimpico. "Lo abbiamo detto più volte - ha dichiarato Onorato ai giornalisti presenti - anche con il sindaco: gli stadi si fanno senza commentare. I romani, tifosi laziali e romanisti, si aspettano che vengano fatti. Nel caso della Lazio, sta alla società andare avanti: il presidente Lotito è stato molto chiaro sulla sua volontà e noi come amministrazione vogliamo portare avanti procedure trasparenti e rapide".

Sugli intoppi che hanno bloccato più volte in passato altri iter per il recupero del Flaminio, Onorato ha aggiunto: "Il passato è passato, per quanto ci riguarda chiunque vuole investire in questa città è fondamentale. Roma non è una città qualunque, è la Capitale d'Italia e compete con le altre internazionali ogni giorno. Benvenuto a chi, rispettando le regole, vuole investire in città. Che si respiri un'aria diversa dal passato è evidente a tutti, la cultura del no non ci appartiene ed è giusto che la città cambi volto. Ci teniamo alla bellezza, anche architettonica, ma per competere abbiamo bisogno di nuove infrastrutture. La metro arriverà al Foro nel 2032, a dimostrare che la città cambia. Roma, con la collaborazione del Governo e delle istituzioni, sta facendo miracoli, ma per un nuovo salto di livello servono infrastrutture, anche private".