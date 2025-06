Stadio Milan e Inter: il sindaco Sala conferma Politecnico e Bocconi per la valutazione del prezzo di vendita

Quanto valgono realmente i terreni e lo stadio di San Siro? La valutazione fatta dall'Agenzia delle Entrate è corretta? Sono queste le domande che molti degli oppositori della concessione a Inter e Milan delle aree e delle strutture di San Siro per la costruzione del loro impianto di proprietà. E nelle ultime ore, riporta il Corriere della Sera, il sindaco di Mlano, Beppe Sala, ha provato a portarsi avanti sui comitati del no dando mandato a due università per strutturare uno studio scientifico sul tema.

Saranno il Politecnico e la Bocconi a supportare il Comune di Milano nella vicenda della valutazione dei terreni e delle aree circostanti. Le due Università dovranno rivedere o quanto meno confermare la stima dell’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda il prezzo di vendita.

Questo il comunicato: "Il compendio costituito dall’ambito San Siro, comprensivo dello stadio Meazza costituisce una tipologia immobiliare non ordinaria e per tale bene l’applicazione di procedimenti diretti di stima del più probabile valore di mercato appare inadeguata, anche in considerazione della complessità del quadro urbanistico ed edilizio e del lungo periodo di sviluppo dell’intera operazione proposta. È interesse che il processo di analisi sia accompagnato e supportato da una metodologia scientifica, a garanzia di imparzialità e di tutela degli interessi pubblici coinvolti".