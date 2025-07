Striscione della Curva Sud fuori da Casa Milan: "Andatevene tutti, indegni"

All'indomani della deludente sconfitta nel recupero di Serie A contro il Bologna, fuori da Casa Milan, la sede dei rossoneri, è apparso uno striscione contenente un messaggio molto eloquente da parte della Curva Sud.

Il settore più caldo del tifo del Diavolo non ha perdonato a squadra e società la seconda sconfitta consecutiva in campionato, in Emilia dopo Torino, il tutto dopo l'eliminazione inattesa e fragorosa in Champions League ad opera di quel Feyenoord dal quale è stato prelevato a gennaio l'attaccante Santiago Gimenez.

"Andatevene tutti: indegni", le poche ma pesantissime parole rivolte dal tifo organizzato al Milan. Tutti, quindi, nessuno preso di mira in particolare ma tutti colpevoli di una stagione che, Supercoppa Italiana e i derby con l'Inter a parte, è stata davvero avara di soddisfazioni fino a questo momento.

Si tratta della seconda contestazione pubblica, con un'espressione diretta da parte della Curva Sud. Nel primo caso, era la festa per i 125 anni del club, nel periodo natalizio, con i tifosi schierati fuori dal locale, in seguito allo 0-0 casalingo con il Genoa datato 16 dicembre 2024, con Fonseca ancora in panchina.