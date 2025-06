Sucic convince l'Inter e stuzzica Calhanoglu: le ultime sul Galatasaray

Per un Hakan Calhanoglu che non disputa il Mondiale per Club a causa di un infortunio, c'è un Petar Sucic che sta offrendo i suoi primi bagliori in nerazzurro agli ordini di Cristian Chivu. Il centrocampista croato, arrivato dalla Dinamo Zagabria a gennaio per 14 milioni più 2 di bonus, poi rimasto sei mesi in prestito in Patria, ha convinto soprattutto nell'ultima uscita contro il River Plate, servendo l'assist per il goal di Pio Esposito e, ancor prima, una palla perfetta non capitalizzata da Mkhitaryan.



Se con Inzaghi i tre tenori erano da tempo i soliti, ovvero Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Chivu si è cominciato addirittura a parlare di. Il turco, inoltre, è oggetto di una corte nemmeno troppo velata da parte del. Per questo i tempi sembrano maturi per vedere un po' di facce nuove in mezzo al campo con la maglia nerazzurra. Ma non bisogna correre troppo.

CONCORRENZA - Per salutare Calhanoglu, eventualità che l'Inter non esclude a priori, serve comunque un'offerta adeguata per il 31enne, quantificata dai nerazzurri in ben 40 milioni.La Gazzetta dello Sport considera difficile il verificarsi di uno scenario del genere. In più, si legge, il turco non ha intenzione di rompere teatralmente con l’Inter per chiedere di andare via. In questo scenario, Hakan sembra pendere ancora verso la Milano nerazzurra, ma nella prossima stagione dovrà darsi da fare molto più dell’ultima, polpaccio permettendo: c'è da sgomitare per battere la nuova concorrenza.