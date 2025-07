Sudakov: "Offerte da Juventus e Napoli, la Serie A perfetta per crescere"

Georgiy Sudakov esce allo scoperto. Il centrocampista classe 2002 dello Shakhtar Donetsk ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport durante la quale ha rivelato di essere stato vicino alla Serie A. Un paio di club italiani si erano fatti avanti due/tre anni fa presentando anche offerte ufficiali, come ha raccontato lo stesso giocatore ucraino: "Ci sono state offerte dalla Juventus e dal Napoli, ma lo Shakhtar aveva deciso che sarei dovuto rimanere in squadra. Io non ho mai detto di no agli azzurri, vorrei mettermi alla prova in Serie A e soprattutto in uno spogliatoio con così tanti top player; però la decisione finale è dei dirigenti e del presidente del mio club".

SUDAKOV "CHIAMA" L'ITALIA - "L'Italia è un Paese con una grande storia a livello calcistico - continua Sudakov - si gioca un calcio tattico e si sente il calore dei tifosi. Per un centrocampista con le mie qualità, la Serie A potrebbe essere il campionato perfetto per crescere: ci sono molti giocatori di alto livello che giocano nel mio ruolo, gli allenatori puntano molto sulla tattica e su un gioco intenso. Inoltre, molti giocatori ucraini hanno lasciato il segno nel vostro campionato".

GLI ALTRI UCRAINI - "Ho un buon rapporto con Sheva, parliamo quando ci incontriamo in nazionale e lo stesso con Artem (Dovbyk, ndr). Lo seguo e sono contento che stia facendo bene a Roma".

DE ZERBI - "E' un allenatore incredibile, la sua passione per il calcio è impressionante. In soli sei mesi con lui sono cresciuto come calciatore e ho imparato molto. Mi piacerebbe lavorare di nuovo insieme".