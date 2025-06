Sunderland, Ghisolfi fa la spesa in Italia: nel mirino Angelino e Laurienté

Il Sunderland vuole fare la spesa sul mercato italiano della Serie A. Il club inglese, neo-promosso in Premier League, ha già riscattato a titolo definitivo il centrocampista francese Enzo Le Fée (classe 2000 ex Lorient) per 23 milioni di euro dalla Roma, che lo aveva pagato la stessa cifra un anno fa per acquistarlo dal Rennes.

Ora nel mirino del Sunderland (dove è in arrivo il direttore sportivo francese Florent Ghisolfi, ex Roma) c'è un altro calciatore giallorosso: Angelino, cercato pure dall'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Il terzino sinistro spagnolo (classe 1997) è arrivato alla Roma dal Lipsia per 5,4 milioni di euro nel mercato invernale del 2024. Finora ha segnato 4 goal e servito 7 assist in 71 presenze con la maglia giallorossa. Il suo contratto da 1,5 milioni di euro netti all'anno scade a giugno 2028.

Dopo la trattativa saltata col club saudita dell'Al-Hilal allenato dall'ex interista Simone Inzaghi ora sul punto di acquistare il francese Theo Hernandez dal Milan, su Angelino c'è stato pure un timido sondaggio esplorativo da parte dell'Atletico Madrid di Simeone, già in trattativa con lo scozzese Andrew Robertson del Liverpool, che nel suo ruolo ha appena preso l'ungherese Milos Kerkez dal Bournemouth.

Sul mercato in uscita il Sunderland ha già ceduto due giovani talenti come il centrocampista Jobe Bellingham (classe 2005, fratello minore di Jude del Real Madrid) al Borussia Dortmund per 30,5 milioni di euro e l'attaccante esterno Tom Watson (classe 2006) al Brighton per 12 milioni di euro.

Per sostituire quest'ultimo il Sunderland ha messo gli occhi su Armand Laurienté. L'attaccante esterno francese (classe 1998) è sotto contratto fino a giugno 2027 con il Sassuolo, che lo ha acquistato per 10 milioni di euro dal Lorient nel mercato estivo del 2022. Nelle sue prime tre stagioni in Italia ha segnato 31 goal e servito 31 assist in 102 presenze con la maglia neroverde, laureandosi con 18 reti capocannoniere dell'ultimo campionato di Serie B vinto dal Sassuolo.