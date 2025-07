Super Pinamonti salva il Genoa, Balotelli lo esalta: "Che gol ha fatto?". Ma SuperMario resta in stand-by

Il Genoa vede il baratro, ma si rialza e riprende una partita incredibile contro il Bologna. Nel segno di Andrea Pinamonti, che con la sua doppietta riaccende l'entusiasmo del Ferraris e anche di Mario Balotelli che già "fa il tifo" per colui col quale spera di condividere lo spogliatoio in futuro.

PINAMONTI SHOW: CHE DOPPIETTA! - La partita si era messa molto male per il Genoa di Alberto Gilardino, al 56' sotto 0-2 per i gol di Riccardo Orsolini e Jens Odgaard. Tutto faceva presagire la quarta sconfitta consecutiva, ma il Grifone ha reagito d'orgoglio e ha ritrovato quello che serviva, le reti di un attacco colpito dagli infortuni (Vitinha ed Ekuban, senza dimenticare centrocampisti offensivi come Malinovskyi e Messias). Pinamonti non segnava dal 24 agosto, dal gol contro il Monza valso l'unica vittoria del Genoa in questa Serie A (seconda giornata), ma nel momento del bisogno l'ex Sassuolo è riuscito a tirare fuori le proprie qualità: al 73' ha accorciato le distanze con un tiro a giro dal limite dell'area, all'85' ha fatto esplodere Marassi con un meraviglioso colpo di testa che è valso il definitivo 2-2.

I COMPLIMENTI DI BALOTELLI - Una doppietta spettacolare che ha strappato applausi, tanti i complimenti arrivati per Pinamonti. Spiccano quelli di Mario Balotelli, che nelle proprie storie Instagram ha scritto: "Ma che gol ha fatto?" con due palloni a rappresentare la doppietta. Pur non citando esplicitamente il giocatore del Genoa, il messaggio è stato pubblicato pochi secondi dopo la doppietta del classe 1999 e questa tempistica lascia pochi dubbi di interpretazione.

BALOTELLI-GENOA: STAND BY - Un commento che non passa inosservato specialmente in questo momento, considerando che si ragiona proprio sul possibile approdo di Balotelli al Grifone per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Gilardino. In un momento delicato per il Genoa, si veda la contestazione di Marassi all'amministratore delegato Andres Blazquez prima della partita con il Bologna (tre striscioni esposti dai tifosi e poi rimossi), che continua a prendere tempo e sta ancora valutando se tornare o meno sul mercato degli svincolati. Prima della gara, il ds rossoblù Marco Ottolini ha nicchiato a DAZN: "Su Mario ci sono tante cose da considerare. Preferisco parlare di giocatori che abbiamo".

Non si è esposto neanche Gilardino, che dopo la partita non ha potuto fare a meno di coccolarsi Pinamonti: "Mario lo conosco, ma oggi mi godo Andrea e questo risultato", ha detto a DAZN. E in conferenza stampa ha aggiunto: "Godiamoci Andrea e questo punto. Conosco Mario, ho giocato con lui, conosco le sue qualità tecniche. Faremo delle valutazioni in tal senso, dovremo valutare il periodo degli indisponibili e quando rientreranno. Sono fondamentali i recuperi di Vitinha e Messias, parlo degli attaccanti. Tre settimane fa ho detto che era difficile trovare degli svincolati pronti, ora dico che valutiamo". Pinamonti stesso sorride e non pensa al possibile arrivo di Balotelli: "Da inizio anno mi sono posto l’obiettivo di dare tutto per questa squadra. Ho grande fiducia e farò di tutto per dare il massimo anche dal punto di vista realizzativo", ha commentato a DAZN.

BALOTELLI IN ATTESA - Pinamonti si prende i riflettori e incassa i complimenti di Balotelli, che nel frattempo resta in attesa. Enzo Raiola, agente che cura gli interessi dei due attaccanti, a Radio Sportiva aveva confermato che la partita era ancora aperta: "Ho la fortuna di conoscere Zangrillo e da tempo so che è un grande estimatore di Mario. Avvicinarlo al club di cui è presidente sarebbe per lui un grande piacere. Oggi siamo in una situazione di attesa da parte della direzione tecnica del Genoa. Sappiamo quello che può dare Mario, è pronto, carico e non vede l'ora, speriamo che questo matrimonio si faccia in tempi brevi. Sicuramente dopo il match contro il Bologna capiremo se si può concludere o no". La sfida con i rossoblù è passata, ora si può tornare ad approfondire i discorsi e sul tavolo c'è già l'ipotesi di un ingaggio da 250-300mila euro a stagione. Manca l'ultimo "sì" della direzione tecnica: Balotelli aspetta e spera, ma più passa il tempo e più l'affare si complica.