Supercoppa, a Riyadh Marotta regala la maglia dell'Inter a Ibrahimovic

Oggi l'Ambasciatore Italiano in Arabia Saudita, Carlo Baldocci, ha accolto presso la sua residenza il Presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, e l'Amministratore Delegato Luigi De Siervo; il Presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, e l'Amministratore Delegato Corporate, Alessandro Antonello; il Presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, il Managing Director Revenue & Institutional Relations, Francesco Calvo e l'Head of Football Institutional Relations, Giorgio Chiellini; Zlatan Ibrahimovic, Operating Partner Red Bird e Senior Advisor di AC Milan, e il Technical Director del Club rossonero Geoffrey Moncada; Antonio e Luca Percassi, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato dell`Atalanta.



, fra le squadre che da oggi a lunedì si contenderanno la Supercoppa italiana. Inter, Atalanta, Juventus e Milan hanno portato una serie di regali per l'Ambasciatore Italiano, e. Dopo i saluti di rito da parte di autorità e dirigenti infatti era arrivato il momento dello scambio di doni tra tutti i partecipanti all’incontro: l’Inter aveva con sé una maglia scudettata che ha donato all’ambasciatore e ai rappresentanti delle altre squadre assieme a un piatto d’argento, gli stessi doni ha preparato per tutti la Juventus, mentre l’Atalanta ha optato per una targa oltre alla maglia.

