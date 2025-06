Supercoppa: l'Inter batte l'Atalanta con un super Dumfries e vola in finale

L'Inter batte per 2-0 l'Atalanta a Riyad, in Arabia Saudita, nella prima semifinale della Supercoppa italiana edizione 2024-25, grazie alla doppietta di un Denzel Dumfries in stato di grazia. La squadra vincitrice dello Scudetto nel 2023-24, l'Inter di Simone Inzaghi, batte la finalista della Coppa Italia 2023-24, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, e conquista l'obiettivo di raggiungere la finale, in programma lunedì 6 contro la vincente della seconda semifinale, che si giocherà domani sera fra Juventus e Milan.

Nel primo tempo l'Inter crea tante occasioni, soprattutto con Lautaro Martinez, che trova le grandi risposte di Carnesecchi oppure calcia fuori dalla porta atalantina. L'occasione più clamorosa però capita all'Atalanta: Bastoni colpisce male il pallone, che arriva a Scalvini da solo davanti a Sommer, il colpo di testa dell'atalantino è centrale e debole, il portiere dell'Inter para facilmente.

La ripresa, che si apre con il cambio Taremi per Thuram (bloccato da un affaticamento muscolare), vede l'Inter andare in gol per due volte, sempre con Dumfries: al 49' in acrobazia, con una bella rovesciata, e al 60' con una botta di destro sotto la traversa dopo un bel contropiede orchestrato da Barella e Dimarco. In seguito, l'Inter va ancora vicina al gol con Lautaro, fermato da Carnesecchi, mentre l'Atalanta si vede annullare un gol di Ederson per fuorigioco di De Ketelaere e trova nel finale uno strepitoso Sommer, che nega il gol a Djimsiti e Lookman.

GOL E AZIONI SALIENTI

93' - Altra occasione fallita da Lautaro, che calcia a lato di sinistro a tu per tu con Carnesecchi

90' - Sommer strepitoso con una doppia parata su Djimsiti e Lookman, la porta nerazzurra resta inviolata

71' - Atalanta in gol con Ederson dopo un'azione tambureggiante e un batti e ribatti in area, ma la rete viene annullata per un fuorigioco di De Ketelaere (MOVIOLA)

69' - Occasionissima per Lautaro, servito da Dimarco davanti a Carnesecchi, che para il il destro dell'argentino a botta sicura

65' - Un colpo di testa di Bisseck finisce a lato di poco

60' - Grande azione in contropiede dell'Inter orchestrata da Barella e Dimarco: la palla arriva a Dumfries che di destro calcia forte sotto la traversa per il raddoppio della squadra di Inzaghi

49' - Inter in vantaggio grazie a un gol in rovesciata di Dumfries: l'Atalanta protesta per una spinta dello stesos Dumfries su Scalvini, ma arbitro e Var convalidano la rete (MOVIOLA)

47' - Il secondo tempo si apre con un sinistro di Dimarco e un colpo di testa di Biseck deviati in angolo

41' - Dumfries, lanciato solo davanti a Carnesecchi, cade dopo un contatto con Ruggeri: Chiffi lascia correre, il Var non interviene

38' - Ci prova ancora una volta Lautaro, con la palla che termina molto alta sopra la traversa

21' - Ancora Lautaro, che su azione da corner calcia a lato di destro

20' - Lautaro, liberato in velocità al limite dell'area, spara di destro, trovando la grande risposta di Carnesecchi, che replica sulla ribattuta di Dimarco

15' - Bastoni colpisce male il pallone, che arriva a Scalvini da solo davanti a Sommer: il colpo di testa dell'atalantino è centrale e debole, il portiere dell'Inter para facilmente

10' - Su corner, colpo di testa di Bisseck alto di poco

9'- Gran parata di Carnesecchi su un tiro da distanza ravvicinata da parte di Lautaro (in sospetto fuorigioco), servito da Calhanoglu su punizione

1' - Pronti via e dopo una cavalcata di Dumfries sulla destra palla al centro e doppia occasione per l'Inter, con Lautaro e Mkhitaryan: Carnesecchi e la difesa atalantina salvano in corner

INTER-ATALANTA 2-0: IL TABELLINO

Reti: 49' e 60' Dumfries (I)

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni (66' Carlos Augusto); Dumfries, Barella (80' Frattesi), Calhanoglu (66' Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (76' Darmian); Thuram (46' Taremi), Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (68' Palestra), Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Scalvini (63' Djimsiti), Ruggeri (55' Ederson); Brescianini, Samardzic (55' Lookman); Zaniolo (55' De Ketelaere). Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Ammoniti: Scalvini (A), Carlos Augusto (I)

Espulsi:

Arbitro: Chiffi

Var a Avar: Abisso e Meraviglia

Dove vederla in TV: Canale 5, ore 20