Superlega, il progetto continua: meritocrazia e meno partite. 60 squadre interessate

Il progetto Superlega è ancora possibile? Stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, l’organizzazione della competizione sta andando avanti e starebbe continuando a lavorare sottotraccia per un torneo parallelo a quelli organizzati da Uefa e Fifa.

PRIME ADESIONI - I contatti per aderire al progetto di A22, di cui Barcellona e Real Madrid, con Florentino Perez in prima linea, sono i principali promotori, vanno avanti. Le discussioni sono state portate avanti con oltre cento società e circa 60 avrebbero già dato la loro disposizione per prendere parte al progetto.

LA DIVISIONE - Il sistema della Superlega prevede una divisione principale, la “Star League” composta da 16 squadre di alto livello, al fianco della quale ci sarebbe la “Gold League” composta da altrettante squadre e, infine, la “Blue League” con 32 squadre, con un sistema di promozioni e retrocessioni che coinvolgerebbe, ogni anno, fino a 20 squadre.

MERITOCRAZIA - Tra i cambiamenti – si legge sul Mundo Deportivo – ci sarebbe anche l’idea di introdurre un sistema più meritocratico per accedere ai tre livelli. Molte squadre hanno chiesto che i vincitori dei campionati possano accedere direttamente alla “Star League”, come accade ora con la prima fascia della Champions League. Una modifica non ancora approvata, ma che sarebbe al vaglio di A22, che vuole dare peso alle richieste delle società.

MENO PARTITE - Un altro elemento di discussione è la durata del torneo. La “Star League”, al momento, prevede due gironi da otto squadre, con 14 partite per squadra nella fase iniziale, poi quarti di finale, semifinali e finale, per un totale massimo di 19 partite per la squadra vincitrice. A22 potrebbe ridurre il numero a 17 (come l’attuale Champions League) o 18.