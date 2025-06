Premessa: la Roma non ha nessuna intenzione di vendere Mile Svilar. Ora, però, bisogna trovare un accordo per il rinnovo. Il portiere serbo è rientrato in queste ore nella capitale per incontrare la dirigenza giallorossa; il fatto che il giocatore abbia interrotto le vacanze con la famiglia per parlare del suo contratto è un segnale della volontà anche da parte del giocatore di andare avanti insieme. Il contratto attuale scade nel 2027, nell'incontro in programma oggi si parlerà soprattutto del nuovo ingaggio, per il quale c'è ancora distanza tra domanda e offerta.

RINNOVO SVILAR, I DETTAGLI SULLA TRATTATIVA - "E' il nostro futuro, merita il rinnovo" ha assicurato il ds della Roma Florent Ghisolfi in una battuta rilasciata al Corriere dello Sport. Oggi sarà una giornata-chiave per il futuro di Svilar: lo stipendio attuale è di 1 milione di euro bonus compresi, uno dei più bassi della rosa perché stabilito al suo arrivo in giallorosso come secondo portiere. Oggi però lo status dell'ex Benfica in rosa è cambiato, Mile è un titolare e la Roma farà il massimo per accontentarlo; a oggi, l'offerta della dirigenza è di 3 milioni di euro, la richiesta si aggira intorno ai 4. Se si dovesse trovare una quadra, il contratto verrà allungato fino al 2028 o 2029.

CHI VUOLE SVILAR - Al momento non sono arrivate offerte ufficiali per Svilar, ma la Roma è consapevole che dopo una stagione da protagonista ha attirato l'attenzione dei top club europei: in particolare, ad accendere i riflettori sul portiere serbo sono state Bayern Monaco e Manchester United, che seguono alla finestra eventuali sviluppi sul suo futuro. Come detto la Roma non vuole venderlo, potrebbe prendere in considerazione una cessione solo di fronte a proposte considerate irrinunciabili: intorno ai 50/60 milioni.