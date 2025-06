Tapiro d'oro per Inzaghi: "Rimango all'Inter per vincere il sesto"

Dopo la conquista dello scudetto da parte del Napoli, questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro all’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi che quest’anno si è visto sfumare davanti agli occhi anche la Coppa Italia, la Supercoppa e ora può puntare solo alla Champions League.

«Bisogna saper vincere e bisogna saper perdere. Ci dispiace, ma penso sia stato un campionato avvincente giocato da due grandi squadre che si sono battute fino all’ultimo. Chiaramente c’è del rammarico da parte nostra, ma i miei ragazzi hanno dato veramente tutto. Bisogna fare i complimenti al Napoli, una squadra che ha fatto un ottimo percorso come il nostro», ha dichiarato Inzaghi. Poi, riguardo alla Champions League, ha aggiunto: «Abbiamo la partita più importante che un allenatore e un giocatore possa fare e andiamo a farla con tanta fiducia. Ce la metteremo tutta».

Per Simone Inzaghi è il quinto Tapiro d’oro ricevuto in carriera. E quando Staffelli gli chiede se resta all’Inter o va via, lui risponde: «Rimango perché voglio prendere il sesto Tapiro d’oro».

Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).