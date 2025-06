Taranto-Foggia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Un Taranto sempre più avvolto nel caos societario e a rischio esclusione dal campionato, nella ventisettesima giornata del Girone C di Serie C sfida il Foggia di Luciano Zauri (squalificato e che dunque non sarà in panchina). I Satanelli, vittoriosi nell'ultimo turno contro l'Avellino, hanno la ghiotta chance di candidarsi ad outsider per la lotta Playoff seppur sempre tenendo a distanza le sabbie mobili di quella Playout. I ragazzi di Murgia, reduci da due 0-6 di fila, a breve potrebbero invece veder conclusa la propria stagione qualora il club non dovesse riuscire a colmare le inadempienze legate agli emolumenti da versare (deadline fissata per lunedì 17 febbraio).

Tutto su Taranto-Foggia: data, orario, canale tv, copertura streaming e formazioni del match di C.

TARANTO-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

* Partita: Taranto-Foggia

* Data: venerdì 14 febbraio 2025

* Orario: 20:30

* Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251)

* Streaming: NOW, Sky Go

TARANTO (4-5-1): Caputo; Bello, Fiorentino, Picardi, Lenti; Magrì, Candela, Del Gaudio, Pastore, Zerbo; Zingarelli. All. Murgia.

FOGGIA (4-3-3): De Lucia; Silvestro, Salines, Dutu, Felicioli; Mazzocco, Da Riva, Vezzoni; Zunno, Sarr, Emmausso. All. Zauri.

DOVE VEDERE TARANTO-FOGGIA IN TV

Taranto-Foggia, che vista l'indisponibilità causa lavori dello 'Iacovone' si giocherà allo stadio Nuovarredo Arena 'Giovanni Paolo II' di Francavilla Fontana (Brindisi), sarà visibile in tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (251).

TARANTO-FOGGIA IN DIRETTA STREAMING

Taranto-Foggia sarà disponibile anche in diretta streaming su NOW e su Sky Go.