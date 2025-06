Taremi e il numero di maglia scelto all'Inter

L'Inter si è mossa con largo anticipo per chiudere l'affare Taremi, una trattativa impostata da diverso tempo e chiusa già durante la scorsa stagione. I nerazzurri si sono mossi in tempi non sospetti con l'obiettivo di evitare concorrenza, quando sono stati informati del fatto che l'attaccante iraniano non voleva rinnovare il suo contratto in scadenza con il Porto si sono fatti avanti e hanno affondato il colpo. Taremi porta esperienza e qualità all'attacco nerazzurro, candidandosi a diventare un giocatore importante per Simone Inzaghi.

QUANTO GUADAGNA TAREMI ALL'INTER

IL NUMERO DI MAGLIA SCELTO DA TAREMI - Nel corso di un'intervista rilasciata in Iran, quando gli è stato chiesto quale numero di maglia avrebbe indossato all'Inter Taremi ha risposto così: "Se il 99 è libero potrei prenderlo". Sì, è libero. Non ce l'ha nessuno. Negli ultimi vent'anni solo cinque giocatori nerazzurri hanno indossato il numero 99: Pinamonti tra il 2016 e il 2018 e nel 2020/21, Cassano nel 2012/13, Zé Turbo tra il 2014 e il 2016, il greco Choutos tra il 2004 e il 2007 e prima ancora, il primo, è stato il giovane Lombardi nella stagione 2000/2001.

COME CAMBIA L'ATTACCO DELL'INTER CON TAREMI

I NUMERI DI TAREMI - Il primo iraniano della storia dell'Inter lascia il Porto dopo 91 gol in quattro stagioni; con i Dragões ha vinto un campionato, tre Coppe di Portogallo e due Supercoppe, una Coppa di Lega portoghese e nel 2020/21 la Uefa ha premiato la sua rovesciata contro il Chelsea come gol più bello di quell'edizione della Champions. Con la nazionale ha segnato 50 gol in 85 partite,ha giocato i Mondiali 2018 e 2022 segnando anche due gol contro l'Inghilterra nell'ultima edizione in Qatar.