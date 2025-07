Mehdi Taremi è stato l’assoluto protagonista – in ogni senso possibile – della partita tra Corea del Nord e Iran, valida per la qualificazioni asiatiche al Mondiale 2024, che si è giocata al New Laos National Stadium di Vientiane. L’attaccante dell’Inter infatti è stato coinvolto in tutte e tre le reti della Nazionale guidata da Amir Galenoei, fornendo due assist a Mohebi – attaccante del club russo del Rostov – e uno Ghayedi, autore del gol che ha sbloccato il punteggio al minuto 29, ma non si è accontentato dei tre passaggi vincenti (tutti arrivati nel corso del primo tempo).

NON LA CHIUDE - Nella seconda frazione infatti l’ex giocatore di Porto e Rio Ave tra le altre ha prima permesso alla Corea del Nord (già in vantaggio di un uomo per l’espulsione di Khalilzadeh a inizio ripresa) di tornare in partita con un autogol – arrivato al 56° minuto – e poi ha fallito il rigore che avrebbe potenzialmente chiuso la gara facendosi parare il tiro dagli 11 metri che lo stesso Taremi si era procurato, prima di essere sostituito a 9 minuti dal triplice fischio. I compagni sono comunque riusciti a resistere e a portare a casa i tre punti in un match che definire ‘da montagne russe’ è probabilmente un eufemismo.

TAREMI CON L'INTER - In Serie A, con la maglia nerazzurra, l'iraniano non ha ancora trovato la sua prima marcatura ma conta un passaggio vincente - a differenza dell'edizione in corso della Champions League, in cui l'interista ha già registrato un gol (contro la Stella Rossa) e servito due assist.