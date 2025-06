Telefonata De Laurentiis-Pozzo, il Napoli ha in mano Lucca

Un attaccante di prima fascia, che possa essere un'alternativa valida a Romelu Lukaku. Antonio Conte ha chiesto al Napoli un nuovo numero 9 prima dell'inizio del ritiro, previsto per il 17 luglio nello scenario magico di Dimaro, nella Val di Sole in Trentino, e potrebbe essere accontentato nei prossimi giorni. A oggi sono due le situazioni più calde, Darwin Nunez del Liverpool e Lorenzo Lucca dell'Udinese. Due giocatori che hanno caratteristiche e costi diversi, ma entrambi graditi all'ex guida di Inter e Juventus, che vorrebbe avere la squadra pronta entro la fine di luglio per preparare al meglio la nuova stagione, che vedrà il Napoli protagonista anche in Champions League.

L'opzione più raggiungibile, a oggi, è quella del gigante azzurro, che ha chiuso l'ultimo campionato di Serie A con 12 gol in 33 partite. Secondo La Repubblicanel weekend c'è stato un contatto telefonico tra Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli, e Giampaolo Pozzo, patron friulano, per dare un'accelerata all'affare. Mancano ancora dei dettagli, ma c'è la volontà di arrivare a un accordo. La trattativa potrebbe chiudersi sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 30 milioni di euro, bonus compresi. Lucca, che ha il contratto in scadenza nel 2028, ha altre proposte sul tavolo (per esempio quella della Roma), ma spinge per lavorare con Conte.

Il Napoli, insomma, ha in mano il gigante ex Pisa, ma prima di mettere tutto nero su bianco vuole capire se la prima scelta, Nunez del Liverpool, sia effettivamente irraggiungibile. Il cartellino del nazionale uruguaiano, che ha voglia di lasciare Anfield dopo 40 gol in 143 partite, ha un costo maggiore rispetto a quello di Lucca, ovvero 50 milioni di euro, così come l'ingaggio da 6 milioni lo renderebbe uno dei più pagati della rosa, ma non è assolutamente fuori dai giochi. Per avere chance di portarlo in Italia il Napoli deve sperare in uno sconto da parte dei Reds e, soprattutto, deve risolvere il problema Victor Osimhen.

Il nigeriano non rientra nei piani degli Azzurri, che vogliono trovargli una sistemazione entro il 15 luglio, quando scadrà la clausola rescissoria da 75 milioni di euro valevole solo ed esclusivamente per l'estero. Con i soldi della sua cessione il direttore sportivo Manna può accelerare per Nunez (oltre che per Lang, esterno offensivo del Psv, che potrebbe arrivare a Napoli per 25 milioni di euro più 5 di bonus), senza deve cambiare i piani. I prossimi giorni saranno decisivi per capirne di più: sul nigeriano ci sono Al Hilal, Juventus e Galatasaray, il club arabo è l'unico che si è avvicinato alle richieste di De Laurentiis, ma la Saudi Pro League a oggi non è una priorità di Osimhen.