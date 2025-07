Tengstedt si avvicina al Genoa: Frendrup telefona al calciatore

Telefonata del connazionale per convincere l'attaccante di proprietà del Benfica a trasferirsi in rossoblù.

Il Genoa fa sul serio per CasperTengstedt. Il club rossoblù è alla ricerca di un innesto per migliorare in attacco e ha messo nel mirino il centravanti danese di proprietà del Benfica.

Tengstedt, che lo scorso anno ha giocato in Serie A in prestito vestendo la maglia del

noa, piace a diverse squadre del nostro campionato.

Come riporta il Secolo XIX, è intervenuto Morten Frendrup, centrocampista connazionale del centravanti, per cercare di convincerlo ad accettare la destinazione ligure. L'affare tra Genoa e Benfica si può chiudere sulla base del prestito con diritto di riscatto.