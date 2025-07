Tensione Calabria-Conceiçao, separati dagli altri rossoneri: cosa è successo e i motivi, niente multa

Dopo le tensioni con Paulo Fonseca nella gara contro la Stella Rossa di Belgrado in Champions, il capitano del Milan Davide Calabriaha avuto un confronto breve ma molto acceso con il tecnico Sergio Conceiçao alla fine della partita vinta col Parma nella 22esima giornata di campionato.

COS'E' SUCCESSO - I rossoneri hanno ribaltato il punteggio da 1-2 a 3-2 nei minuti di recupero con le reti di Reijnders e Chukwueze, ma il match è stato pieno di episodi e momenti controversi, con il pubblico in aperta contestazione verso la società e Theo Hernandez e Leao sostituiti all'intervallo, sull'1-1. Calabria e Conceiçao sono stati inquadrati mentre andavano a muso duro dopo il fischio finale, con un gruppo di rossoneri a dividerli e a far rientrare la situazione. Secondo Repubblica.it, tutto nasce dalla sostituzione. Calabria esce infuriato. Si lamenta, tira un calcio a un cartellone pubblicitario, poi a delle bottigliette: una di queste finisce in campo, e a raccoglierla stizzito va proprio Conceiçao. In quel momento non reagisce, ma non dimentica

CLIMA TESO - Calabria, uscito al 78' per far posto a Jovic nel forcing finale, è apparso molto contrariato fin da subito e ha sfogato la propria rabbia a bordo campo su tutto ciò che aveva a tiro, bottigliette e simili. Dopo la fine della partita è nato un diverbio tra i due che nell'ardore del momento rischiavano di lasciarsi trascinare, ma sono stati riportati alla calma. Nessuno dei due sarà però multato.

LE DICHIARAZIONI - Calabria ha poi parlato dell'episodio in questione a Dazn: "Sinceramente sono cose da campo: un malinteso tra noi due, ci tenevamo a questa partita. L'adrenalina era bella alta e ci siamo chiariti, non abbiamo capito una cosa a vicenda. Abbiamo sistemato le cose: non sarà la prima né l'ultima volta che si vede. Cosa comune nel calcio. Chiedo anche scusa perché non è una cosa bella. La cosa più importante è la squadra e aver ribaltato la partita".TUTTE LE PAROLE DI CALABRIA

Così invece Conceiçao:"Delle volte, con l'adrenalina che si crea, si vivono le partite così. Era una situazione di campo, succede come con i figli. Se c'è un comportamento che non va bene si deve essere diretti. I miei giocatori sono come figli. Si sta creando un legame importante". TUTTE LE PAROLE DI CONCEICAO