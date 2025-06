Ternana: "Il ds Mammarella proporrà l'attuale rosa e staff ad altre squadre"

La Ternana, finalista sconfitta dal Pescara negli ultimi playoff di Serie C, pubblica un comunicato sul sito ufficiale, nel quale annuncia le prossime mosse in sede di mercato, propedeutiche al trasferimento di proprietà: "Al fine di preparare la Ternana Calcio ad un trasferimento di proprietà che permetta alla nuova realtà di poter svolgere nel migliore dei modi ed in piena autonomia i prossimi campionati, il sig. Carlo Mammarella, in veste di Direttore Sportivo, inizierà da oggi, domenica 29 giugno, a proporre l’attuale rosa e l’attuale staff della Ternana ad altre squadre".

Il comunicato si conclude così: "Il fine ultimo sarà quello di permettere alla nuova compagine societaria di poter agire in perfetta autonomia. Tale operazione viene compiuta nel rispetto della cittadinanza, della tifoseria e della gloriosa maglia della Ternana Calcio".