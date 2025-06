Ternana-Vicenza: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il pareggio senza gol dell'andata, porta Ternana e Vicenza a giocarsi l'accesso alla finale dei Playoff di Serie C in una situazione di assoluto equilibrio. Le squadre di Liverani e Vecchi, per superare lo scoglio della Final Four e contendere la promozione in B a chi la spunterà tra Pescara (favorito dal 4-1 ottenuto in Puglia) e Audace Cerignola, dovranno vincere. In caso di nuovo pareggio - con qualsiasi risultato - al 90', supplementari ed eventualmente rigori.

Tutto su Ternana-Vicenza: data, orario, formazioni, canale tv e diretta streaming.

TERNANA-VICENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

* Partita: Ternana-Vicenza

* Data: mercoledì 28 maggio 2025

* Orario: 20:00

* Canale TV: Sky Sport (252)

* Streaming: NOW, Sky Go

TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Donati, Capuano, Martella; Casasola, Aloi, Vallocchia, Tito; Curcio, Cicerelli; Ferrante. All. Liverani.

VICENZA (3-5-2): Confente; Cuomo, Leverbe, Laezza; De Col, Carraro, Ronaldo, Zonta, Costa; Ferrari, Rauti. All. Vecchi.

DOVE VEDERE TERNANA-VICENZA IN TV

Ternana-Vicenza sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (252).

TERNANA-VICENZA IN DIRETTA STREAMING

Ternana-Vicenza, in diretta streaming, sarà invece disponibile sia su NOW che su Sky Go.