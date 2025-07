Tether, il CEO: "Comprare la Juventus? Dobbiamo prima farci un'idea”

Paolo Ardoino, il CEO della società di stablecoin Tether che di recente è diventata azionista di minoranza della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Secolo XIX. Di seguito le sue dichiarazioni, così come riportate da IlBianconero.com.

L'INGRESSO NELLA JUVENTUS - "Tether ha una sussidiaria, Tether Investments, che ha investito in diverse aziende una cifra superiore ai 2 miliardi di dollari. Aziende che vanno dall'intelligenza artificiale all'agricoltura. Perché la Juve? Perché siamo tifosi, perché è una grande società in difficoltà, e perché è lo sbocco naturale delle nostre tecnologie. Con la nostra intelligenza artificiale possiamo aiutarla a ottimizzare i processi, analizzare i concorrenti, usare i big data per prendere le decisioni".

LA MAGGIORANZA? - "Si può comprare solo quello che è in vendita. Per ora abbiamo una minoranza, poco sopra il 5%. Abbiamo investito una cinquantina di milioni che, sui nostri 13,7 miliardi di profitti del 2024, sono poca cosa. Potevamo permettercelo. Comprare la Juve? Siamo appena entrati, dobbiamo prima farci un'idea".

