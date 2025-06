The Guardian - Mondiale per Club a 48 squadre nel 2029: la FIFA ci pensa, pressione delle big escluse

Il 15 giugno inizierà la prima edizione del Mondiale per Club, la competizione organizzata dalla FIFA che si terrà negli Stati Uniti. Saranno 32 le squadre che si contenderanno il titolo, ma già dalla prossima edizione del 2029 ci potrebbe essere l'allargamento a 48 squadre.

GLI ESCLUSI - Secondo quanto riportato dal The Guardian, i grandi club europei rimasti esclusi dalla prima edizione, che metterà in palio un montepremi complessivo di un miliardo di dollari, starebbero facendo pressioni per l'espansione. Dopo l'allargamento a 48 del Mondiale per nazionali maschili del 2026 e per quello femminile del 2031, quello del Mondiale per Club sarebbe in linea con il nuovo modello di tornei globali. Sempre secondo il quotidiano britannico, le discussioni non sono ancora iniziate, ma è previsto un confronto con le confederazioni dopo l'estate.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

EUROPA - L'obiettivo dell'ampliamento sarebbe quello di consentire a più quadre europee di partecipare. Per questa edizione, infatti, sarannoe l'espansione - si legge - sarebbe l'unico modo per assicurare più club europei. Un altro cambiamento, promosso dalla Premier League, sarebbe quello di aumentare le società dello stesso campionato a più diPRO E CONTRO - L'allargamento a 48 squadre sarebbe ben visto dalle big europee, che potrebbero mettere in gioco la loro forza commerciale e il loro appeal. Oltre al fatto che una competizione con piùpuò dare vantaggi anche per gli sponsor. Di contro, invece, c'è l'opposizione del sindacato calciatori e dell'associazione European Leagues.