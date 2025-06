Theo Hernandez e il futuro: "Al Milan sono molto felice, qui mi vogliono bene"

Una notte speciale per Theo Hernandez. Un altro assist, quello per Alvaro Morata in occasione del gol che ha sbloccato Milan-Lecce, ma soprattutto una rete da record e parole che aprono la porta a un futuro a lungo insieme.

Il terzino francese ha firmato il 2-0 rossonero sfruttando l'assist di Rafael Leao, una conclusione secca con il suo mancino sul primo palo per bucare Falcone ed entrare sempre più nella storia del Diavolo.

Theo Hernandez infatti ha segnato il suo gol numero 29 in campionato con la maglia del Milan, eguagliando Paolo Maldini come difensore rossonero con più reti segnate nella storia della Serie A. E il numero può crescere, sentendo soprattutto le parole dell'ex Real Madrid a fine partita: "Qui sono felice".

THEO E IL FUTURO - Al termine della gara di San Siro, Theo Hernandez è intervenuto a Sky Sport e ha commentato il successo del Milan sul Lecce: "Bello. Nei primi match non siamo stati bravi, ma adesso stiamo cominciando a lavorare bene, a giocare bene e fare quel che ci dice il mister. Siamo felici per aver fatto una grande partita, che è la cosa più importante.

29 gol come Paolo Maldini? Non lo sapevo. Sono felice di aver fatto tanti gol con questo club e spero di farne altri ancora.

Sei anni al Milan, rimarrò a lungo come Maldini? Sono molto felice qua, la gente mi vuole bene e la squadra mi vuole bene. E' la cosa più importante".

THEO, IL CONTRATTO E I DISCORSI PER IL RINNOVO - Il contratto che lega Theo Hernandez al Milan scadrà il 30 giugno 2026 e ad oggi la trattativa per il rinnovo è ancora tutta da impostare. Ad oggi i rossoneri non intendono arrivare agli 8 milioni di euro annuali di ingaggio chiesti dall'ex Real Madrid negli scorsi mesi, ma le parole del terzino lasciano la porta aperta alle discussioni.