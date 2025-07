Theo Hernandez è ufficialmente un giocatore dell'Al Hilal e ha deciso di salutare il Milan con un post che lascerà sicuramente discutere.

L'ex giocatore del Real Madrid - che sarà allenato in Arabia Saudita dall'ex tecnico dell'Inter Simone Inzaghi - ha deciso di salutare l'ormai ex club e tutti i tifosi rossoneri attraverso un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram. Le sue dichiarazioni sono destinate a far discutere nei prossimi giorni.Sono arrivato al Milan nel 2019 con sogni, voglia e l’entusiasmo di indossare una maglia ricca di storia. Oggi me ne vado dopo aver vissuto momenti indimenticabili, come la vittoria della Serie A e della Supercoppa Italiana, e soprattutto dopo aver condiviso lo spogliatoio con persone straordinarie.E grazie alla tifoseria rossonera, che è sempre stata presente, nei momenti belli e in quelli difficili. Sentire il vostro sostegno è stato un privilegio che non dimenticherò mai e che porterò per sempre nel cuore., perché ho sempre dato tutto per questo club, impegnandomi al massimo e condividendo gli stessi sogni di questa tifoseria. Me ne vado con il cuore pieno, e con la speranza che molto presto il Milan torni al posto che merita. Milano sarà sempre parte di me.Forza Milan Sempre ❤️🖤".