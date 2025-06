Thiago Motta al Milan o all'Atalanta? Quanto risparmia la Juventus

L'avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus è terminata lo scorso 23 marzo. Il tecnico è stato esonerato senza aver terminato il suo primo anno sulla panchina bianconera dopo che, in estate, aveva firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. E' libero e ha voglia di rilanciarsi, magari già nella prossima Serie A in cui tante squadre sembrano destinate a cambiare guida tecnica. Quanto risparmierebbe la Juventus se Thiago Motta trovasse un accordo con un'altra società.

STIPENDIO - L'esperienza a Torino è andata male, ma il nome di Thiago Motta potrebbe entrare nel walzer delle panchine di quest'estate, con i contatti con il Miilan, anche se Igli Tare sta puntando con decisione su Massimiliano Allegri, e l'ipotesi Atalanta, che, dopo nove anni, si separerà da Gian Piero Gasperini. Un eventuale accordo con altre società farebbe risparmriare alla Juventus, che non ha reso noti accordi su un'eventuale buonuscita, due anni di stipendio per l'allenatore che, a giugno 2024 aveva firmato un contratto da 3,5 milioni netti a stagione, circa 5 milioni lordi considerando i benefici del Decreto Crescita.MILAN, IGLI TARE CI PROVA: TUTTO SU ALLEGRIRISPARMIO - Se, dunque, Thiago Motta trovasse un accordo con un'altra squadra, la Juventus risparmierebbe due anni di contratto, per un totale che si aggira intorno ai 10 milioni lordi. Un cifra importante per i bianconeri, che devono ancora decidere la guida per l'anno prossimo. Tra Tudor, che ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League, e le continue voci sul ritorno di Antonio Conte.