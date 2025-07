Thiago Motta ha già salutato la Juventus. O per meglio dire, la Juventus ha già salutato Thiago Motta, a stagione ancora in corso. Un rapporto ormai logorato da continue indiscrezioni, un amore probabilmente mai sbocciato quello tra il tecnico e i suoi tifosi. Ormai, vecchi tifosi. La domanda d'obbligo è: dove allenerà la prossima stagione? Potrà risalire in sella già nel mese di luglio? C'è da dire che, qualsiasi squadra lo prenda nei prossimi mesi, sarà necessaria un'importante dose di visione (per andare oltre la superficie, oltre gli inevitabili commenti) e coraggio. Il coraggio di affidare una macchina perfetta ad una nuova guida. E si sa, il pilota può fare la differenza… ma anche in negativo. A Bergamo il suo maestro Gasperini sembra ai saluti: ogni discorso definitivo è rimandato al termine della stagione, ma le recenti parole al miele sulla Roma e la frase sul mancato rinnovo hanno portato a fantasticare su possibili successori.

PERCHÈ SI' - L'allenatore nato a São Bernardo do Campo (San Paolo, Brasile) conosce eccome il credo calcistico di Gasperini. Anzi: proprio sotto le direttive tecniche di Gasperini, ai tempi del Genoa, ha cominciato a fantasticare sulla possibilità di allenare e trasferirsi dal campo alla panchina, dopo la gloriosa carriera sul manto erboso. E conoscendo il suo credo, non sarebbe poi così difficile riallinearsi in carreggiata dopo la travagliata annata alla Juventus. I continui attestati di stima del 'maestro' (non ultimo, quello di questi giorni a margine del premio 'Panchina d'Oro') sono testimonianza pura di come il modus operandi dell'italo-brasiliano sia apprezzabile. Da uno che l'Atalanta se l'è plasmata ad immagine e somiglianza… quindi, quale migliore successore? A prescindere dal modulo di gioco (la difesa a quattro, in primis) viene data particolare attenzione alla trequarti, zona del campo dove l'Atalanta ha abbondanza di qualità.

PERCHÈ NO - A dire il vero, quel cambio modulo con i quattro difensori dietro necessiterebbe di qualche periodo di assestamento. E la Dea, sicuramente impegnata anche in Europa oltre che in campionato, potrà permetterselo? Da vedere. Senza dimenticare gli strascichi della stagione 2024/25 che arriverebbero da Torino: uscire fuori da un momento come questo, non sarà facile. Non qualificarsi agli ottavi di Champions League, non arrivare alle semifinali di Coppa Italia, restare indietro nella corsa per l'Europa che conta (obiettivo minimo) in Serie A: tre macigni che hanno inciso tantissimo e nel futuro a breve termine potrebbero incidere ancora, per una squadra che si ritrova a scegliere il prossimo allenatore dopo un ciclo durato quasi dieci anni e una sequela di risultati clamorosi anche solo ad immaginarli. Motta si trascinerebbe a Bergamo una dose di negatività esponenzialmente cresciuta gli ultimi mesi alla Continassa. E se oltre il nero si vuole vedere anche l'azzurro, andrà considerato proprio tutto.