Thiago Motta out, Juventus su Klopp? Cosa c'è di vero sulle voci

Ultimi due mesi di campionato, già tempo di trarre i primi bilanci soprattutto per le squadre che stanno faticando a raggiungere quelli che erano gli obiettivi stabiliti a inizio stagione. Rientra in questo novero, certamente, anche la Juventus. Sconquassata dal 4-0 interno patito per mano dell’Atalanta – che ha spento anche le ultime velleità di rientrare nella lotta Scudetto – la squadra di Thiago Motta deve ora centrare la missione minima. La top 4 e la qualificazione alla prossima Champions League sono un viatico fondamentale per quella che sarà la programmazione a stretto giro di posta.

I SOSTITUTI - Una stagione, la prossima, in cui Motta potrebbe non essere più sulla panchina della Juventus. Molto dipende dal finale di campionato e dal responso di società e giocatori, con i quali il rapporto è stato parecchio altalenante durante tutta l’annata. Se il club dovesse premere il tasto reset allora chi potrebbe sostituirlo? Sono tante le voci che si rincorrono, tanti i profili papabili da Gasperini a Mancini, da Conte a De Zerbi. C’è poi un altro nome che stuzzica i tifosi bianconeri, una suggestione che però rischia di restare tale.

IPOTESI KLOPP - Stiamo parlando di Jurgen Klopp che, dopo l’addio al Liverpool, si è preso una breve pausa prima di tornare in sella alla Red Bull, in un ruolo però del tutto diverso rispetto al passato. Il tedesco è il coordinatore delle attività calcistiche del gruppo che comprende Lipsia, Salisburgo e tante altre squadre in una galassia in costante espansione. Ebbene proprio l’ex Borussia Dortmund è stato accostato alla Juventus. Voci queste smentite da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, che, pur sottolineando come l’allenatore italo-brasiliano sia molto più fuori che dentro la Juve, ha escluso che Klopp possa sostituirlo. Non ci sarebbero stati infatti contatti tra tecnico e club che invece sarebbe su nomi diversi nel caso, non ancora sicuro, che la Juventus cambi ancora allenatore.