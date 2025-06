Thiago Silva contro Rabiot: "Un giocatore del PSG non firma con il Marsiglia". E punge Leonardo

Thiago Silva contro Adrien Rabiot: "Un giocatore del Paris Saint-Germain non firma con il Marsiglia". E lancia anche una frecciata a Leonardo: "Il mio addio nel 2020? Il problema non era con il club, ma con una persona".

L'ex difensore di Milan, PSG e Chelsea, oggi tornato al Fluminense, ha concesso un'intervista al canale YouTube "Carré" nella quale è tornato su alcuni temi legati ai parigini. Due in particolare hanno catturato l'attenzione: la separazione del brasiliano dal PSG nel 2020 e il recente trasferimento di Rabiot ai rivali del Marsiglia, mal digerito proprio da Thiago Silva.

FRECCIATA A LEONARDO - Interrogato sull'addio al PSG nel 2020, dopo la finale di Champions League persa contro il Bayern Monaco, O Monstro risponde: "La mia ultima stagione fu difficile. Tre mesi prima della fine, mi dissero che non avrei più fatto parte della squadra la stagione seguente. Il problema non era il club, ma una persona", riferendosi a Leonardo come evidenzia Le Parisien. Secondo Thiago Silva, il dirigente che lo aveva portato al Milan nel 2009 e poi a Parigi nel 2012, sarebbe stato il principale fautore del mancato rinnovo: "Bisogna riflettere più attentamente prima di prendere questo tipo di decisioni. Penso che quando me andai non fu una buona decisione, perché due anni dopo hanno ingaggiato un giocatore con la mia stessa età (Sergio Ramos, ndr). Mi ha dato l'impressione che il club, che Leonardo abbia fatto un errore lasciandomi partire".

RABIOT AL MARSIGLIA - Thiago Silva si è poi concentrato sulla firma di Adrien Rabiot con il Marsiglia: "Mi fa male, mi fa male. Perché avrebbe potuto essere migliore con noi, al PSG. Ha preso la decisione di partire. Non è andato via benissimo, era il club che lo ha formato. E dopo, non so esattamente, sei o sette anni, torna in Francia per giocare con il più grande rivale del PSG... E' un'opinione personale, ma mi ha toccato vedere Adrien, che era un prodotto del vivaio del PSG, con la maglia del Marsiglia. Niente contro l'OM, ma a parti invertite un giocatore del Marsiglia non firma con il PSG, l'80% non accetta. Per me è scioccante".