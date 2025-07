Thiam e Galazzi ufficiali: doppio colpo per il Monza

Ufficializzati gli arrivi del portiere senegalese e del centrocampista svincolato dal Brescia.

Il nuovo Monza inizia a muovere i suoi primi passi sul mercato.

Il club brianzolo sul suo sito internet ha ufficializzato i primi due colpi dell'era BLV, fondo americano che ha rilevato le quote societarie dal gruppo Fininvest.

Si tratta di Demba Thiam e NicolasGualazzi.

Il primo è un portiere di origine senegalese ha esordito in Serie A con la SPAL nel 2017, per poi trasferirsi alla Juve Stabia dove ha contribuito alla promozione del club in B e al piazzamento in zona playoff della stagione 2024/2025.

Il secondo è invece un centrocampista passato dalle giovanili dell'Inter e approdato al Brescia nel 2022, dove ha collezionato 87 presenze, 7 goal e 17 assist.