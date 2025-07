Thomas Muller dice addio al Bayern Monaco. Dove giocherà? Tutte le opzioni tra ritiro, MLS e Manchester United

Ultima gara in maglia Bayern Monaco della lunga e vincente carriera di Thomas Muller: l'attaccante ora deve scegliere l'opzione giusta per il suo futuro

È terminata ai quarti di finale del Mondiale per Club l’avventura, durata 25 anni, di Thomas Muller con la maglia del Bayern Monaco – tedeschi sconfitti 2-0 dal Psg. Il numero 25 e bandiera dei bavaresi ha infatti giocato gli ultimi minuti in carriera con la maglia del club dove aveva iniziato con le giovanili nel 2000, per poi esordire in prima squadra nel 2008, subentrando a Kingsley Coman al minuto 80.

I SUOI NUMERI - Muller lascia i Die Roten come primatista per presenze con la maglia dei tedeschi: 657 i gettoni complessivi - con un bottino di 250 goal – staccato di 46 da Sepp Maier, secondo in questa classifica, portiere del Bayern tra il 1962 e il 1979. È la fine di un’era in casa dei bavaresi.

COSA RISERVA IL FUTURO - È ancora tutto da decifrare quello che sarà il futuro di Muller – che nella sua scintillante carriera ha vinto 13 campionati tedeschi, 6 Coppe di Germania, 8 Supercoppe di Germania, 2 Champions League, 2 Supercoppa UEFA, 2 Mondiali per club e il Mondiale nel 2014 con la Germania: l’opzione ritiro non è da escludere ma quella del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta potrebbe non essere stata l’ultima partita del classe ’89 tra i professionisti.

OPZIONE MLS - Prima della sfida con i campioni d’Europa in carica, Muller aveva parlato così a CBS: “Voglio capire il futuro nelle prossime due settimane. Ma se non ci sarà la soluzione perfetta per me, forse deciderò di porre fine alla mia carriera. Vediamo cosa succede. Io cerco di sentirmi a mio agio anche nelle situazioni scomode. Sono molto aperto a tutto ciò che potrà arrivare”. In caso di prosecuzione della sua carriera l’opzione più concreta sembra essere quella di un possibile passaggio in MLS, con i Los Angeles FC (ex squadra di Giroud e Chiellini) alla finestra, che avrebbero proposto 4 milioni all’anno al tedesco per convincerlo a spostarsi oltreoceano.

NIENTE MAN UNITED - Ha perso prepotentemente quota invece l’opzione Manchester United, ipotesi che era circolata come nuova tappa della lunga carriera di Muller. Lo stesso giocatore ha parlato così dei Red Devils, sempre a CBS: “Non sono la persona giusta per loro e loro non sono la squadra giusta per me. Non si divertirebbero e non mi divertirei io”.