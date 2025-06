Thuram: "La finale di Monaco non era l'ultima occasione. Solo l'Inter in Italia ha cercato di vincere tutto"

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha rilasciato un’intervista al New York Times – direttamente da Seattle, dove i nerazzurri sono attesi dalla sfida al River Plate – dove ha toccato diversi temi. In particolare, il centravanti francese è tornato a parlare della finale di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain: “Non era l’ultima occasione. È successo ciò che tutti hanno visto: abbiamo affrontato una grande squadra, la migliore al mondo. Quel giorno per noi non funzionava nulla, per loro tutto. E il risultato riassume perfettamente l’andamento della partita”.

LA SERIE A - “In Italia, solo noi abbiamo cercato di vincere tutto. Non abbiamo puntato su una competizione, le abbiamo affrontate tutte con lo stesso impegno. Non credo che chi guarda il calcio si ricorderà di noi solo per l’ultima partita. Abbiamo giocato alla pari contro grandi squadre come Barcellona e Bayern. Per me, questa stagione di Champions non si riduce a una sola partita, la finale. Siamo cresciuti come squadra, e anche se quella partita è finita così, non si può giudicare tutta la nostra annata da quell’unico risultato”.

IL PARAGONE - “Giannis (Antetokounmpo, cestista NBA) ha detto che anche quando non vinci il titolo non hai fallito. Ed è il modo giusto di vedere lo sport. Certo, tutti vogliamo vincere. Ma c’è anche il percorso. E se potessi firmare per giocare ogni anno una finale, lo farei. È questo che dobbiamo ricordare”.

CHIVU - “Cristian è una leggenda del club. Ha l’Inter nel sangue. Non credo che quella finale fosse l’ultima occasione. Quasi tutta la squadra è ancora sotto contratto con l’Inter. Non l’abbiamo vissuta come un’ultima possibilità. Certo, siamo dispiaciuti di aver perso in quel modo, di aver sprecato un’opportunità che avrebbe potuto aggiungere una riga importante alle nostre carriere… Ma abbiamo ancora tante stagioni davanti. Io ho ancora tante stagioni da giocare all’Inter. Non è stata l’ultima chance. È stata un’occasione mancata”.