Thuram tra Inter e Francia: vuole prendersi la Nazionale nel suo stadio

Il Marcus Thuram di inizio stagione con l’Inter non si è ancora visto nella Nazionale francese; Didier Deschamps spera di poter assistere alla svolta del classe ’97, con la maglia della Nazionale, proprio nel suo stadio – San Siro – dove l’ex Borussia Monchengladbach è in lizza per partire dal primo minuto nella sfida in programma contro l’Italia di Luciano Spalletti.

ITALIA-FRANCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

UN ALTRO THURAM - I numeri del figlio d’arte con il suo club, in questa prima parte di campionato e non solo, raccontano di un giocatore estremamente produttivo che finora, tra tutte le competizioni, conta 8 gol – 7 in Serie A e uno in Champions League, decisivo contro lo Young Boys – e due assist. Questo Thuram però ancora non si è visto con la maglia della Francia, considerando anche l’esperienza estiva degli Europei, in cui Marcus non è riuscito a trovare la via della rete.

POCHE OCCASIONI - Inoltre il fratello dello juventino Khephren, nel girone A di Nations League, che si concluderà nella serata odierna con le sfide tra Israele e Belgio e quella del Meazza tra Azzurri e Les Bleus, è partito dal primo minuto solo in un’occasione senza però riuscire ad incidere, anzi venendo sostituito dal commissario tecnico francese al minuto 67: nella partita di andata contro i Diavoli Rossi che si è giocata a Lione in cui gli uomini di Deschamps si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Kolo Muani e Dembelé.

ALTERNATIVE - Proprio la presenza dell'attaccante del Paris Saint-Germain (Kolo Muani ndr) - ovviamente oltre a quella di Kylian Mbappé, non convocato però per le due partite di novembre - è un ulteriore fattore per cui l'interista non ha il posto assicurato con la propria delegazione, cosa che invece non gli manca con il proprio club, dove fa coppia fissa con Lautaro Martinez.

