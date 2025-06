Serata di scontri ad Amsterdam, dove 10 tifosi del Maccabi Tel Aviv sono rimasti feriti dopo essere stati aggrediti da una folla apparentemente filopalestinese in occasione della partita di Europa League contro l’Ajax.

COSA C'E' DIETRO - A riportarlo è l’Ansa, che riprende quanto rende noto il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico citato dai media israeliani. Durante una telefonata con il premier olandese Disk Schoof, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha condannato, quello che ha descritto come "un attacco premeditato" ai tifosi di calcio israeliani ad Amsterdam.

LA NOTA UFFICIALE - “Il primo ministro Netanyahu - si legge in una nota ufficiale - ha dichiarato di considerare con la massima serietà l'attacco antisemita premeditato contro i cittadini israeliani e ha richiesto una maggiore sicurezza per la comunità ebraica nei Paesi Bassi. Il primo ministro ha ordinato l'invio immediato di due aerei di soccorso per aiutare i nostri cittadini". Il premier olandese Dick Schoof ha commentato così l'accaduto: "Seguo con orrore le notizie provenienti da Amsterdam - ha scritto su X - Attacchi antisemiti contro gli israeliani assolutamente inaccettabili. Sono in stretto contatto con tutte le persone coinvolte". Inoltre assicura che "i colpevoli saranno rintracciati e perseguiti. Adesso nella capitale regna il silenzio".

GLI SCONTRI - Gli scontri sono scoppiati nella notte nel centro della capitale olandese dopo la partita vinta 4-0 dall'Ajax contro gli israeliani. Le autorità locali affermano di aver effettuato 57 arresti in totale durante tutta la giornata che si è rivelata particolarmente movimentata.

"NON LO ACCETTERO' MAI" - Il leader dei sovranisti olandesi Geert Wilders ha commentato così gli scontri tra attivisti pro Palestina e i tifosi del Maccabi: "Un pogrom nelle strade di Amsterdam. Siamo diventati la Gaza d'Europa. Musulmani con bandiere palestinesi che danno la caccia agli ebrei, io non lo accetterò mai. Le autorità saranno ritenute responsabili per la loro incapacità di proteggere i cittadini israeliani. Sembra una caccia all'ebreo nelle strade. Arrestate e deportate la feccia multiculturale che ha attaccato i sostenitori del Maccabi Tel Aviv nelle nostre strade".

