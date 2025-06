Toloi lascia l'Atalanta dopo dieci anni: domenica il saluto ai tifosi

Rafael Toloilascia l'Atalanta dopo dieci anni. Con un post pubblicato sul proprio account X (Twitter), il club bergamasco ha comunicato l'addio del difensore italo-brasiliano al termine della stagione: "10 anni insieme. 313 volte, fianco a fianco. 1 maglia, sempre sudata. Infiniti ricordi. Grazie Capitano".

Il difensore della Dea non sarà in campo nell'ultima giornata di campionato - quando i nerazzurri saranno impegnati con il Parma - per via di un infortunio muscolare, ma avrà comunque modo di salutare i tifosi che lo hanno sostenuto per tutti questi anni al Gewiss Stadium, con i supporters atalantini che gli renderanno omaggio.