Tolosa, Viktor Bezhani nuovo direttore sportivo a interim: è ufficiale, cosa cambia per la Juventus

Un profilo non nuovo per il mondo bianconero, ma un nome che si allontana sempre più dall’universo Juventus. Nel corso degli ultimi giorni, Viktor Bezhani è stato accostato alla Vecchia Signora come possibile rinforzo nell’area sportivo-dirigenziale. Tuttavia, è arrivata un’ultima notizia che sembra distanziare l’arrivo del dirigente del Tolosa alla Juventus: infatti, Bezhani è stato ufficialmente nominato direttore sportivo a interim del club francese, come annunciato direttamente da un comunicato apparso sul sito della società transalpina. Sarà Bezhani, dunque, a guidare le operazioni di mercato del Tolosa, rispondendo direttamente al presidente ad interim Neil Chugani, figura centrale nel nuovo assetto gestionale del Tolosa.

IL COMUNICATO - “Il Toulouse FC annuncia oggi cambiamenti nel suo team dirigenziale per rafforzare il club nella sua preparazione per la stagione 2025/26.

Questa nuova organizzazione si basa sulle competenze esistenti all'interno del club e integra un ulteriore supporto esterno, mentre il Toulouse FC continua il suo slancio e continua il suo processo di reclutamento per un nuovo presidente. Il presidente ad interim Neil Chugani continuerà a supervisionare tutte le attività del Club.

Il dipartimento sportivo sarà guidato da un nuovo team che combina competenze esterne e interne: Massimo Calvelli e Viktor Bezhani.

Viktor Bezhani, precedentemente Head of Recruitment, diventa Direttore Sportivo ad interim. Guiderà le attività legate al mercato, riportando direttamente a Neil Chugani.

Massimo Calvelli, CEO uscente dell'ATP Tour ed ex dirigente di Nike, entrerà a far parte di RedBird come Operating Partner a partire dal 1° luglio. Assumerà inoltre da subito la carica di Amministratore Delegato ad interim delle Operazioni Sportive, supervisionando lo staff tecnico, i dipartimenti prestazioni e dati della prima squadra, il Training Center e il coordinamento generale delle operazioni sportive.

Il Comitato per la Strategia Sportiva, co-presieduto da Neil Chugani e Massimo Calvelli, guiderà le operazioni sportive e commerciali per garantire l'allineamento tra gli obiettivi generali del Club e la sua strategia sportiva. Questo comitato è composto da:

Viktor Bezhani, Direttore Sportivo ad interim

Julien Demeaux, Responsabile Dati e Strategia Calcistica

Julien Lacour, Direttore del Centro di Formazione

Cindy Johnson, Direttore Legale, Risorse Umane e Corporate Officer

Benjamin Amirault, Direttore finanziario e Direttore operativo

Il Comitato riflette un approccio collaborativo e strutturato, con l'obiettivo di rafforzare le basi del progetto sportivo a lungo termine del club.

Sotto la continua supervisione di Neil Chugani, Cindy Johnson e Benjamin Amirault, in qualità di direttori generali ad interim, forniranno la gestione generale delle operazioni del club.

Cindy Johnson, Chief Legal, HR & Corporate Officer, continuerà a supervisionare le attività legali, delle risorse umane, della sicurezza e della responsabilità sociale d'impresa (CSR). Si occuperà anche della Comunicazione. Il suo ruolo è quello di garantire la conformità normativa, gestire le risorse umane, gestire la comunicazione interna ed esterna e guidare le iniziative di CSR del club, in linea con i suoi valori e la sua visione a lungo termine.

Benjamin Amirault, Chief Financial Officer, avrà le sue responsabilità ampliate per includere le attività di Marketing, Merchandising e Commerciale. Continuerà inoltre a guidare le divisioni Finance and Operations del club. Il suo ruolo è quello di garantire le prestazioni finanziarie, coordinare l'efficienza operativa e sviluppare i ricavi commerciali del club

Il Club continuerà anche la sua collaborazione con Pierre Garrigues, in qualità di Consigliere per le Relazioni Istituzionali e Pubbliche.

Questa nuova organizzazione garantisce continuità e sostiene l'ambizione del Club di rafforzare la propria struttura interna e prepararsi ad una nuova fase di crescita”.

COSA CAMBIA PER LA JUVENTUS - Questa promozione di Bezhani rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto, oltre che un momento di svolta per il futuro del Tolosa. Per la Juventus, invece, sempre alla ricerca di un direttore sportivo, Bezhani sembra ormai definitivamente sfumato e dunque il direttore generale Comolli sarà chiamato a visionare nuove piste da inserire all’interno dell’organigramma dirigenziale, che vedrà senz’altro l’arrivo di un nuovo direttore sportivo e di un nuovo direttore tecnico. Negli ultimi giorni, come raccolto da La Gazzetta dello Sport, gli ultimi profili cercati per tali ruoli sono rispettivamente Florent Ghisolfi (separatosi dalla Roma in questi minuti) e Roberto Goretti - dirigente della Fiorentina -.